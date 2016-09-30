Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" начал неважно. Такое бывает"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (2:1). Тренер казанской команды добавил, что "Ак Барс" неважно провел первый период.

– Игра была хорошая, шла до конца, до последней секунды. Рад, что выполнили свою задачу. Рад за ребят – они старались, хотя было не просто. Результата мы добились, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".

– Почему Лазарев не играл во втором и третьем периодах.

– Травму получил. Он молодец, лег под шайбу. Получил травму, поэтому и не играл.

– "Ак Барс" проиграл первый период и по счету, и по броскам.

– Начали неважно, раскачивались. Такое бывает. К счастью, все обошлось.

– Как оцените действия Попова и Глинкина? Они полностью влились в систему игры "Ак Барса"?

-Я считаю, что они выполняют свою работу. К сожалению, пока не всегда могут забить. Но у них есть хорошие решения и мысли в игре. Думаю, все будет хорошо у них.

– Вы уже определились с третьим нападающим для их пары?

– С ними играли и Дима Обухов, и Миша Жуков. Мне показалось, что после того, как Лазарев получил травму, и мы поставили Жукова, он сыграл неплохо.