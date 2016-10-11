23:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" мало играл в атаке"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) посетовал, что его команда мало играла в атаке. Он отметил, что впереди у казанцев еще много работы.

– Игра у нас получилась не совсем такой, как мы хотели, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Мало играли в атаке, особенно в третьем периоде. Не создавали столько моментов, сколько должны были. Пропущенный гол, конечно, заставил нас поволноваться. Хорошо, что мы довели до положительного результата, а остальное будем поправлять.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/12973.html

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