Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" играл от начала и до конца"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Трактором" (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что первый период был агрессивным со стороны казанцев. По словам наставника, при этом его подопечные играли дисциплинированно.

– Первый период был агрессивным с нашей стороны, забили хорошие шайбы, - приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. - Настроение было такое. Нам надо было сыграть именно таким образом.

– Трудно было мотивировать команду после такого первого периода?

– Ребята сработали так, как мы их просили. Играли от начала и до конца. Играли дисциплинировано.