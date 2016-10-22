Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" играл хорошо"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) отметил, что надо создавать больше опасных моментов у ворот соперника. По словам наставника, он долен игрой команды.

– "Ак Барс" играл хорошо. И не только "Ак Барс", но и "Нефтехимик". Интересная игра была, хорошее движение, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Басра". – Хотелось бы, чтобы опасных моментов было больше. Опять попались на неправильной смене сегодня. Есть над чем работать, но сегодня ребята молодцы.

– Вы поменяли звенья. Довольны их игрой?

– В целом да.

– Сыграют ли в домашней серии Секач и Эллиотт?

– Не могу сказать.