Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" должен сделать выводы и готовиться к следующему матчу с "Амуром"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (1:4) отметил, что у его команды пока не получается игра в большинстве. Специалист также добавил, что казанцы должны сделать выводы и готовиться к следующей встрече.

– Я считаю, что мы должны сделать определенные выводы и готовиться к следующему матчу, - цитирует клубная пресс-служба Билялетдинова.

– Что ждали от Зарипова, поставив его к Лукоянову и Потапову?

– Ждал результата.

– Что делать с большинством?

– Пока не получается.

– В сети много комментариев о том, что "Амур" играет грязно. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Я впервые от вас об этом слышу. Не могу ничего комментировать.

Напомним, что счет в серии - 2:1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра пройдет 8 марта в Хабаровске.