Зинэтула Билялетдинов: "Адмирал" заставлял ошибаться "Ак Барс"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Адмиралом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру своих хоккеистов, которые хорошо проявили себя в большинстве. Также специалист не исключил, что в ближайших матчах за казанцев может дебютировать голкипер Тимур Билялов.

– Игра была непростая, – сказал Билялетдинов. – "Адмирал" играл очень агрессивно, создавал много моментов и заставлял нас ошибаться. Молодцы ребята – сыграли хорошо в большинстве и добились хорошего результата.

– В третьем периоде Яруллин стал чаще бросать по воротам. Это была установка для него?

– Были такие возможности, и он их использовал.

– У "Ак Барса" пятиматчевая домашняя серия. Будет ли возможность увидеть в воротах Билялова?

– Пока не могу сказать, но он обязательно будет играть.