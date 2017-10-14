Зинэтула Билялетдинов: "Абросимов наказал и себя, и "Ак Барс". Такое не приветствуется"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Локомотива" (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что остался недоволен поведением Романа Абросимова, который толкнул арбитра. За это действие хоккеист был удален до конца встречи.

– С победой "Локомотив". Для нас непростая игра. Мы сыграли не так, как должны были. Допускали грубые ошибки, после чего соперник забивал. Также у нас было много удалений. Есть моменты, которые надо поправлять, работать. У нас длинный выезд, много игр, будем исправляться.

– Во втором периоде у команды был небольшой провал, или "Локомотив" прибавил в этом отрезке?

– Мне не понравилось, как мы играли с самого начала, и мы продолжили так играть. Это результат нашего старта.

– У молодого Абросимова подножка, контакт с судьей, когда игра уже сделана. Это перехлест эмоций?

– Наверное, да. Однозначно такие вещи делать нельзя, он наказал себя, наказал команду – такое не приветствуется.