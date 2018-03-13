Зинэтула Билелятдинов: "Следующий соперник? И "Металлург", и "Авангард" играют достойно"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов не стал называть предпочтительного соперника по четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В следующем раунде казанцы могут сыграть либо с магнитогорским "Металлургом", либо с "Авангардом", если тот обыграет "Салават Юлаев"​ 14 марта.

– Команда занималась всего 20 минут. С чем это связано? - вопрос Билялетдинову.

– Давайте не будем конкретизировать, сколько мы занимались по времени. Главное – подготовиться к следующему матчу.

– Есть ли какие-то предпочтения по будущему сопернику?

– Нет, мы об этом не думаем. И "Металлург", и "Авангард" играют достойно.

– Команда уже восстановилась после перелета в Хабаровск?

– Сегодня пятый день, он самый тяжелый. Я думаю, что мы сделали все, чтобы ребята восстановились.