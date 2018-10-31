"Зимней классики" в Омске не будет

Президент "Авангарда" Максим Сушинский сообщил, что Омск не сможет принять матчи "Зимней классики". По его словам, ни одна из площадок города не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ.

– На протяжении двух последних месяцев мы искали возможность провести матчи "Зимней классики" в Омске в этом сезоне, – цитирует Сушинского официальный сайт "Авангарда". – Однако два наших потенциальных соперника из трех отказались участвовать в этом событии. Кроме того, ни одна из площадок в Омске, которые клуб рассматривал как возможные для проведения игр, не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ. Привести их в соответствие с требованиями стоит очень больших затрат и займет большое количество времени. Необходимо, по сути, строить все с нуля. С учетом всего этого и грядущих затрат на "Арену Омск" мы посчитали нецелесообразным проводить всего один матч "Зимней классики" в Омске.

Сейчас клуб разрабатывает план мероприятий, по которому хоккеисты "Авангарда" будут регулярно приезжать в Омск и участвовать в активностях с болельщиками: встречаться с фанатами, посещать фан-зоны, проводить мастер-классы и так далее. Ближе к плей-офф планируем увеличивать количество розыгрышей бесплатных поездок в Балашиху. Мы знаем, что ничто не компенсирует вам живого хоккея в городе, но постараемся сделать максимум для того, чтобы омичи не теряли связь с родным клубом.