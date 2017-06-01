Зиман - новый глава правления совета директоров "Слована"

"Слован" на своем официальном сайте объявил о назначении Патрика Зимана на пост главы правления совета директоров и генерального директора клуба. К своим новым обязанностям Зиман приступит 1 июля 2017 года.

Напомним, что ранее этот пост занимал Марош Крайчи, который покинул его по собственному желанию. В минувшем сезоне "Слован" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.