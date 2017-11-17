Зигмарс Приеде: "Рижское "Динамо" будет стараться показать себя полноценным членом КХЛ"

Член правления КХЛ и рижского "Динамо" Зигмарс Приеде отметил, что в течение недели должен подать предложения для новой семилетней стратегии развития лиги. Он также добавил, что клуб постарается показать себя полноценным членом КХЛ.

Напомним, сегодня в Москве состоялось заседание Правления КХЛ.

– В течение недели мы должны подать предложения для новой семилетней стратегии развития (ее планируется принять на следующем Совете директоров. – Прим. "СЭ"), – сказал Приеде.

– Какова ситуация в рижском "Динамо"?

– Конечно, наш клуб будет стараться показать себя полноценным членом КХЛ.

– Определились с местом проведения "Зимней классики" в Риге?

– Готовимся. Есть несколько вариантов проведения игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)