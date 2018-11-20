Журналисты выбрали еще 12 игроков на Матч звезд КХЛ

Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ. По результатам голосования журналисты определили 12 хоккеистов (по три на каждый дивизион) из 11 клубов.

Дивизион Боброва. Вратарь: Юлиус Гудачек ("Спартак"); Защитник: Сами Леписто ("Йокерит"); Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо" Москва).

Дивизион Тарасова. Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА); Защитник: Александр Елесин ("Локомотив"); Нападающий: Миро Аалтонен ("Витязь").

Дивизион Харламова. Вратарь: Якуб Коварж ("Автомобилист"); Защитник: Виктор Антипин ("Металлург"); Нападающий: Виталий Кравцов ("Трактор").

Дивизион Чернышева. Вратарь: Юха Метсола ("Салават Юлаев"); Защитник: Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"); Нападающий: Антон Бурдасов ("Салават Юлаев").

Ранее 16 игроков на Матч звезд выбрали болельщики.

Завершающим этапом формирования составов звездных сборных станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.

До 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую из команд, включая вратаря. Оставшимися четырьмя его участниками станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.