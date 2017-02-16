Журналист съел газету после выхода минского "Динамо" в плей-офф

После матча регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Нефтехимиком" (2:1 Б) сотрудник белорусского сайта "Прессбол" съел газету. В ней журналист предсказал невыход белорусского клуба в плей-офф КХЛ. Отмечается, что на приеме "пищи" присутствовали тренеры "Динамо".
Напомним, что минчане благодаря этой победе поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следом, отставая всего на одно очко, идет "Торпедо".
Наш коллега из @pressballby Слава Федоренков съел газету, в к-ой написал, что @hc_dinamominsk не выйдет в плей-офф. На глазах у тренеров. pic.twitter.com/QDbevEbCeH– SPORT.TUT.BY (@sporttut) 16 февраля 2017 г.