23:08 16 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Журналист съел газету после выхода минского "Динамо" в плей-офф

0
0
0
0

После матча регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Нефтехимиком" (2:1 Б) сотрудник белорусского сайта "Прессбол" съел газету. В ней журналист предсказал невыход белорусского клуба в плей-офф КХЛ. Отмечается, что на приеме "пищи" присутствовали тренеры "Динамо".

Напомним, что минчане благодаря этой победе поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следом, отставая всего на одно очко, идет "Торпедо".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ