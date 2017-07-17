Жига Еглич: "Торпедо" - отличный шанс роста для меня"

Нападающий "Торпедо" Жига Еглич рад переходу в клуб из Нижнего Новгорода. По его словам, это отличная возможность для карьерного роста.

- Вы работаете с новой командой вот уже неделю в ходе нижегородского сбора. Каковы первые впечатления от города, от "Торпедо" и от всего происходящего? - вопрос Егличу.

- Впечатления отличные! Организация, инфраструктура, тренировочный процесс – все на высшем уровне. Уровень нагрузок с первых дней достаточно высок, но мне это нравится: ведь подобная работа обязательно принесет плоды в сезоне.

- Вы играли в немалом количестве европейских команд, где были весьма успешны. Что привело вас в относительно далекую от дома Россию?

- Такова уж работа спортсмена: находиться в постоянных разъездах. За семь лет вне Словении я к этому уже привык, поэтому проблем подобного плана не вижу. При этом каждый хоккеист стремится расти в профессиональном плане. И "Торпедо" - это отличный шанс подобного роста для меня.

- Какое пожелание можете передать болельщикам?

- Желаю приходить на игры и поддерживать нас так, как они всегда делают это в Нижнем Новгороде. Вместе мы сможем сотворить что-то по-настоящему интересное!