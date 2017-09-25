Нападающий Николай Жердев посетил матч рижского "Динамо" и "Куньлуня". Ранее сообщалось, что 32-летний хоккеист близок к заключению контракта с латвийской командой.
Жердев начинал в "Нефтехимике", однако клуб расторг с ним контракт после двух проведенных матчей. Хоккеист отметился одной голевой передачей. Всего в КХЛ он провел 390 матчей и набрал 227 (76+151) очков.
Nikolajs Žerdevs skatītāju tribīnēs pic.twitter.com/sPUdTAfGJ4– Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) 25 сентября 2017 г.
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