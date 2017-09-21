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14:54 | Хоккей — КХЛ

Жердев покинул "Нефтехимик"

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"Нефтехимик" расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщил "СЭ" генеральный директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

– Это обоюдное решение, – заявил Якупов. – Николай в хорошей форме, при этом не попадал в состав. Такой мастер не должен сидеть вне игры. У него уже есть предложения, и в ближайшие дни он подпишет контракт с другим клубом.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 2 игры в КХЛ, набрав 1 (0+1) очко и 6 штрафных минут при показателе полезности "-1". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Да просто особенности Коли Жердева мало кому нужны. :) При всем уважении к его таланту.

15:08

matvey2000

расчищают ведомость под контракт Ягра? :)

14:59