Жердев покинул "Нефтехимик"

"Нефтехимик" расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщил "СЭ" генеральный директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

– Это обоюдное решение, – заявил Якупов. – Николай в хорошей форме, при этом не попадал в состав. Такой мастер не должен сидеть вне игры. У него уже есть предложения, и в ближайшие дни он подпишет контракт с другим клубом.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 2 игры в КХЛ, набрав 1 (0+1) очко и 6 штрафных минут при показателе полезности "-1". (Евгений БЕЛОУСОВ)