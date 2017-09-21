Жердев покинул "Нефтехимик"

"Нефтехимик" расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщил "СЭ" генеральный директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
– Это обоюдное решение, – заявил Якупов. – Николай в хорошей форме, при этом не попадал в состав. Такой мастер не должен сидеть вне игры. У него уже есть предложения, и в ближайшие дни он подпишет контракт с другим клубом.
В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 2 игры в КХЛ, набрав 1 (0+1) очко и 6 штрафных минут при показателе полезности "-1". (Евгений БЕЛОУСОВ)
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spetrov
Да просто особенности Коли Жердева мало кому нужны. :) При всем уважении к его таланту.
15:08
matvey2000
расчищают ведомость под контракт Ягра? :)
14:59