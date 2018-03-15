Жена Салака попрощалась с Новосибирском

Жена голкипера Александра Салака Миса в своем Инстаграме опубликовала пост, в котором попрощалась с Новосибирском. Ранее "СЭ" сообщал, что вратарь покинет "Сибирь" по окончании сезона.

– Пришло время сказать Новосибирску "до свидания"! – написала Миса. – Эти годы были очень прекрасны и влюбили нас в Новосибирск. Самый замечательный город и прекрасные люди. Спасибо, что мы могли быть с вами. Новосибирск – наш второй дом. Здесь родилась наша дочка, она, на самом деле, маленькая сибирячка. Здесь мы нашли самоую прекрасную няню для наших детей, встретили друзей, и у наших детей были друзья. Очень трудно было, когда Фредди был в последний раз со своим другом Тимуром Алексеем и потом очень сильно плакал и сказал, что боится никогда больше не увидеться. И много таких моментов было за прошедшую неделю. Но это жизнь. Спасибо "Сибирь".

В этом сезоне 31-летний Салак провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 16 побед при проценте отраженных бросков 91,6.