Жена Салака попрощалась с Новосибирском

Жена голкипера Александра Салака Миса в своем Инстаграме опубликовала пост, в котором попрощалась с Новосибирском. Ранее "СЭ" сообщал, что вратарь покинет "Сибирь" по окончании сезона.
– Пришло время сказать Новосибирску "до свидания"! – написала Миса. – Эти годы были очень прекрасны и влюбили нас в Новосибирск. Самый замечательный город и прекрасные люди. Спасибо, что мы могли быть с вами. Новосибирск – наш второй дом. Здесь родилась наша дочка, она, на самом деле, маленькая сибирячка. Здесь мы нашли самоую прекрасную няню для наших детей, встретили друзей, и у наших детей были друзья. Очень трудно было, когда Фредди был в последний раз со своим другом Тимуром Алексеем и потом очень сильно плакал и сказал, что боится никогда больше не увидеться. И много таких моментов было за прошедшую неделю. Но это жизнь. Спасибо "Сибирь".
В этом сезоне 31-летний Салак провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 16 побед при проценте отраженных бросков 91,6.
Пришло время сказать Новосибирску "до свидания"! Эти годы были очень прекрасны и влюбили нас в Новосибирск. Самый замечательный город и прекрасные люди. ❤️ Спасибо, что мы могли быть с вами. Новосибирск - наш второй дом. Здесь родилась наша дочка, она, на самом деле, маленькая сибирячка. Здесь мы нашли самоую прекрасную няню для наших детей, встретили друзей, и у наших детей были друзья. Очень трудно было, когда Фредди был в последний раз со своим другом Тимуром Алексеем и потом очень сильно плакал и сказал, что боится никогда больше не увидеться. И много таких моментов было за прошедшую неделю. Но это жизнь. Спасибо @hc_sibir ❄️ Спасибо самому лучшему садику в городе @zarkisad . Трое наших детей это место очень любили. Спасибо нашему водителю, который всегда помогал. И самой лучшей домработнице. @natalakocerga4394 Мне пришло много вопросов в директ, что у нас будет в следующем сезоне. Пока ещё не знаем. Сибирь нам ещё контракт не предложил. #thankyou Здесь было прекрасно ❤️❤️ 📸@chernovfoto спасибо!