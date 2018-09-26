"Жена интереснее вас". Звезда СКА троллит журналистов

Нападающий СКА Виктор Тихонов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (5:0) рассказал о том, как в в одном из перерывов матча давал интервью своей супруге Евгении. Жена вместо традиционных вопросов задавала хоккеисту бытовые. Супруга Виктора также занимается хоккеем, и в Санкт-Петербурге играет за женскую команду. Пара воспитывает двоих детей.

- Она еще в том году хотела это сделать, но я такой: "Давайте лучше не будем". А сегодня - оп, и сделали, - сказал Тихонов.

- Как вопросы?

- Хорошие, но есть, над чем работать. Мы сядем, посмотрим видео, разберем все моменты, будем сильнее.

- Вопросы лучше, чем у нас?

- Если честно - интереснее. Понимаю, что вам про хоккей нужно спрашивать. А там все-таки про семью - поинтереснее было. Извините (смеется).

- Зависит то, как она вас кормит, от соперника? Чем сильнее он, тем больше готовит?

- Нет, не зависит. Всегда одинаково.

- Всегда плохо?

- Всегда хорошо. Просто хотел посмотреть, как она под давлением действует. Она справилась.

- Кто завтра на тренировку сына повезет?

- Получается, что я. Раз сказал всем в эфире, значит - я. (Игорь Новиков)