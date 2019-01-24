Жена Андрея Маркова рассказала, как воспитывает сыновей хоккеиста от первой жены

Жена защитника "Ак Барса" Андрея Маркова Софья в интервью официальному сайту казанцев рассказала о взаимоотношениях с детьми супруга от первого брака.

– Когда мама близнецов ушла из жизни?

– Натальи не стало 2016 году, в декабре.

– Вы были с ней знакомы лично?

– Вот чтобы лично, чтобы встречаться – нет. Мы общались только по телефону, потому что жили в Канаде в это время. Причиной вернуться в Россию была смерть Наташи. Мы даже не вернулись, а приехали на два дня, забрать детей. Это было в феврале 2017-го.

– У нее был рак?

– Да. Насколько я знаю, сначала болезнь была по женской части. Потом стали распространяться метастазы. Там сложная история на самом деле. Она долго болела, была ремиссия, потом опять все началось. Процесс был очень тяжелый, несмотря на всю поддержку, ничего нельзя было сделать.

– Каким было ваше общение? Вы обсуждали только быт и детей или отношения тоже?

– Общались нормально, не только про быт. Когда мы познакомились, у Натальи была уже достаточно тяжелая стадия болезни, хотя она еще жила дома, а не в больнице – проходила курсы химиотерапии. Общались на разные темы, иногда даже что-то личное у нее проскакивало. Конечно, в основном мы говорили на тему детей, она звала меня в гости. Но я была Канаде с мужем и шестимесячной Василисой, приехать в Москву было невозможно.

Я думаю, она тогда уже все понимала, поэтому, наверное, хотела понять, кто я и что я. Она знала, что дети будут с папой, а раз они будут с Андреем, будут со мной. Наверное, ей нужно было познакомиться со мной для душевного спокойствия. Честно, не могу сказать, осталась ли Наташа довольна, но вроде бы она говорила, что да. Наверняка я не знаю, сложно отвечать за другого человека.

– Когда вы познакомились с Андреем, они с Натальей уже жили отдельно?

– Они жили отдельно очень долго. Поэтому мы познакомились, когда он не просто жил отдельно, а совсем-совсем жил отдельно. Если вы о том, что я как-то поучаствовала в их расставании или еще что-то, то нет.

– Скорее интересно, как она воспринимала бы вас, если бы не эта ситуация?

– Я не знаю. Если бы Наташа была жива, можно было бы у нее спросить. А так… Ну, наверное, с трудом в первое время. А потом, думаю, нормально, потому что уже все – выбора не было бы.

– Близнецам в тот момент было пять лет. Как вы думаете, они хоть что-нибудь поняли?

– Нет, они ничего не поняли. Их бабушка долго готовилась к рассказу, что мамы больше нет. Поговорили так, сяк, с психологами посоветовались, как лучше преподнести пятилетним детям эту информацию. А потом все быстро произошло – бабушка рассказала, съездили на кладбище и улетели в Канаду. Мы двое суток провели в Москве, в первый день я познакомилась и с мальчиками, и с семьей Наташи. На следующий день утром мы съездили на кладбище, дети попрощались с мамой, положили цветочки на могилу, сказали: "Мама, мы уезжаем в Канаду". Следующим утром были уже в самолете.

– Как они вас называют?

– Когда как. У них иногда проскакивает "мама", но редко – основном называют Соней.

– Детям, которые помнят маму, достаточно сложно переключиться.

– Я не настаиваю абсолютно. Я не хочу обязательно заменить им мать, мама у них все равно будет одна. И в будущем, когда они немножко подрастут, я планирую культивировать образ Натальи в их головах. Потому что слишком много у них каши всякой-разной – много мест, событий и людей вокруг них меняется. Думаю, что им тяжеловато. А когда они подрастут и станут более осознанными, а не как обычные мальчишки, тогда уже будем разговаривать – и Андрей, и я.

Родственники передали нам фотоальбомы, мы обязательно все проработаем. Я не претендую на место их мамы. Конечно, я хочу, чтобы они не остались без матери, но требовать от них, чтобы они называли меня мамой или относились ко мне как к матери… Главное – чтобы мы стали друзьями, для меня это важнее. Друзьями станем – прекрасно.

У меня есть одна категорически важная задача перед самой собой: я надеюсь лет через 15 подойти к зеркалу и сказать, перед мужем и перед Наташей, что дети выросли нормальными, хорошими людьми. Вот сейчас мы друзья – иногда в диалогах с ними люди называют меня мамой, а они никогда и никого не поправляют, ведь знают, что эту функцию в их жизни исполняю я.

Андрей Марков заберет своих детей в Канаду из-за смерти бывшей жены