13:45 | Хоккей — КХЛ

Ждали шайбу, а получили силовой прием. ФХР пошутила над Телегиным в Твиттере

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ФХР пошутила в своем Твиттере над силовыми приемами нападающего сборной России и ЦСКА Ивана Телегина. 26-летний российский хоккеист известен своей жесткой игрой на льду.

– Есть ли что-то крепче слова Телегина? Только силовые приемы Телегина! – написала ФХР в Твиттере.

В текущем сезоне Телегин во всех турнирах провел 29 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

 

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