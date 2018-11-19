Ждали шайбу, а получили силовой прием. ФХР пошутила над Телегиным в Твиттере

ФХР пошутила в своем Твиттере над силовыми приемами нападающего сборной России и ЦСКА Ивана Телегина. 26-летний российский хоккеист известен своей жесткой игрой на льду.

– Есть ли что-то крепче слова Телегина? Только силовые приемы Телегина! – написала ФХР в Твиттере.

В текущем сезоне Телегин во всех турнирах провел 29 матчей и набрал 10 (3+7) очков.