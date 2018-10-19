Жамнов – временно исполняющий обязанности главного тренера "Спартака"

Генеральный менеджер Алексей Жамнов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".

Ранее стало известно, что Вадим Епанчинцев отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Также клуб покинет его ассистент Дмитрий Гоголев. Остальные члены тренерского штаба продолжат работу в клубе. Также стало известно, что к ним присоединится бывший защитник ХК МВД и московского "Динамо" Максим Соловьев.

Напомним, что Жамнов, будучи генеральным менеджером, неоднократно становился на лавку в качестве тренера: в "Атланте" в сезоне-2013/14 и в прошлом сезоне в "Спартаке". В сборной России он выполняет обязанности старшего тренера. (Марат Сафин)

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