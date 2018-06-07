Зернов будет оспаривать решение КХЛ по правомерности обмена

Агент Дениса Зернова Александр Черных сообщил, что их сторона готова оспорить решение КХЛ по правомерности перехода игрока из "Лады" в "Авангард".

- Мы должны сначала получить полностью официальную часть, пока нам объявили краткую часть по этому решению, - цитирует Черных РИА Новости. - Ознакомимся со всеми пунктами, но то, что оспаривать (решение) мы будем, это я вам сразу могу сказать. Мы считаем, что там было определенное нарушение. Возможность обжаловать это решение у нас есть.

"Лада", покинувшая КХЛ после сезона-2017/18, 1 июня объявила о переходе Зернова в "Авангард". Однако хоккеист подал заявление на признание его свободным агентом.

22-летний Зернов набрал 29 (16+13) очков в 56 играх прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.