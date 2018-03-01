Заявление КХЛ по поводу поправок в кодекс ВАДА

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи с изменениями в кодексе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Приводим текст заявления КХЛ полностью:

- В ноябре 2017 года были приняты изменения в кодекс ВАДА, согласно которым международным федерациям по отдельным видам спорта запрещено рассматривать заявки на проведение любых международных соревнований от стран, где антидопинговое агентство признано несоответствующим кодексу ВАДА. По причине действующей дисквалификации российского антидопингового агентства (РУСАДА) поправки, вступающие в силу 1 апреля 2018 года, касаются России.



Данные изменения относятся только к "международным федерациям" – в терминах Кодекса это общемировые федерации, которые аккредитованы МОК, и проводящие чемпионаты мира, кубки мира и т.п.



Континентальная хоккейная лига – международная организация, не являющаяся подписантом кодекса. Чемпионат КХЛ в терминологии кодекса ВАДА не является "общемировым".



Континентальная хоккейная лига проводила и продолжает проводить политику нулевой терпимости к применению допинга. Лига соблюдает все антидопинговые правила и в условиях ограниченного функционирования РУСАДА самостоятельно проводит антидопинговые мероприятия совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает