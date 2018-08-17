Фанаты ЦСКА объявили бойкот на предстоящий сезон КХЛ

1 февраля 2013 года. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 4:2. Теперь болельщики принципиальных соперников будут играть на одной арене. Фото Антон СЕРГИЕНКО

Болельщики ЦСКА бойкотируют домашние матчи команды в следующем сезоне КХЛ. Фанаты недовольны тем, что "Спартак" будет играть на "Арене ЦСКА", а также отношением президента клуба Игоря Есмантовича.

Заявление фанатов ЦСКА (текст приводится с сокращениями):

"Перед началом нового сезона руководство ХК ЦСКА объявило о переезде на новый стадион – "Арену Легенд" (ранее носивший официальное название "ВТБ Ледовый дворец", а ныне и вовсе переименованный в "ЦСКА Арена"), – говорится в заявлении на сайте rbworld.org. - В пятиминутной (!) доступности от родного ЛДС ЦСКА находится современная, вмещающая в себя 12 тысяч человек арена "Мегаспорт", хорошо известная красно-синим болельщикам, так как на ней часто проводил и проводит свои матчи баскетбольный ЦСКА. Арена, к слову, начиная с этого года, станет местом проведения домашних игр московского ХК "Динамо. Последний пример доказывает, что переезд в данный спортивный комплекс был возможен – нужно было лишь захотеть. Несмотря на данный факт, руководство принимает решение проводить домашние матчи на другом конце Москвы...

...Не учитывая мнения собственных болельщиков, нас обязывают делить "домашнюю" арену с самым непримиримым соперником – "Спартаком". Зачем мы меняем ставший для каждого болельщика родной Ледовый Дворец Спорта, расположенный в исторически сложившимся армейском районе – никто на этот вопрос ответить так и не пытался".