Завтра в Ледовом дворце пройдет чествование СКА

Завтра, 18 апреля в Ледовом дворце СКА вместе с болельщиками будет праздновать победу в розыгрыше Кубка Гагарина, информирует официальный сайт клуба. Мероприятие пройдет в формате товарищеского матча, который начнется в 19.00.

Также в этот день СКА будет вручен Кубок чемпионов России – армейцы впервые в истории завоевали звание чемпионов страны. Начиная с 17.30 и до начала игры болельщики СКА смогут взять автографы у обладателей Кубка Гагарина и сфотографироваться с главным трофеем КХЛ.