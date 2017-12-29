Завершился благотворительный аукцион новогодней формы "Авангарда"

В ночь с 28 на 29 декабря в официальном интернет-магазине "Авангарда" завершился благотворительный аукцион, на котором были реализованы новогодние игровые свитеры команды. Предварительная общая сумма выручки – 322 448 рублей, сообщает клубная пресс-служба.

Лидеры торгов:

Свитер Александра Пережогина – 31 500 рублей;

Свитер Анселя Галимова – 20 000 рублей;

Свитер Доминика Фурха – 18 000 рублей.

Все вырученные средства будут направлены в гематологическое отделение Омской областной детской клинической больницы.