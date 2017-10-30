Защитнику "Лады" Гуркину потребуется операция после столкновения с арбитром

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин отметил, что защитнику тольяттинской команды Ефиму Гуркину потребуется операция. Он получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой", столкнувшись с арбитром.

– Гуркину потребуется операция, – цитирует ТАСС Вдовина.

На данный момент в списке травмированных у "Лады" шесть игроков: защитники Владимир Маленьких и Кристапс Сотниекс, нападающие Иржи Новотны, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Эштон Картер.