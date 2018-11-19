Защитник "Йокерита" Лауридсен дисквалифицирован на два матча

СДК КХЛ дисквалифицировал на два матча защитника "Йокерита" Оливера Лауридсена, сообщает официальный сайт лиги. Он наказан за нарушение в матче с "Локомотивом" (4:3).

По регламенту КХЛ, если игрок наказывается штрафом "5+20" до конца матча в двух разных играх, он дисквалифицируется на два матча. Именно такое наказание получил хоккеист финского клуба. Кроме того, он заплатит денежный штраф.

29-летний датчанин в текущем сезоне провел 23 матча за "Йокерит" и набрал 4 (1+3 очка).

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