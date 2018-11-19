17:58 | Хоккей — КХЛ

Защитник "Йокерита" Лауридсен дисквалифицирован на два матча

Обсудить
0

СДК КХЛ дисквалифицировал на два матча защитника "Йокерита"  Оливера Лауридсена, сообщает официальный сайт лиги. Он наказан за нарушение в матче с "Локомотивом" (4:3).

По регламенту КХЛ, если игрок наказывается штрафом "5+20" до конца матча в двух разных играх, он дисквалифицируется на два матча. Именно такое наказание получил хоккеист финского клуба. Кроме того, он заплатит денежный штраф.

29-летний датчанин в текущем сезоне провел 23 матча за "Йокерит" и набрал 4 (1+3 очка).

 

Все о КХЛ - здесь.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/11/19/417191.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...