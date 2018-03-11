Защитник "Трактора": "249 минут штрафа? Судьи должны были не допускать такого, а "Нефтехимик" правильно все делал"

Защитник "Трактора" Алексей Петров после выхода команды в следующий раунд плей-офф КХЛ поблагодарил "Нефтехимик" за серию. Он отметил, что клуб правильно поступил в третьей встрече, когда команды набрали 249 минут штрафного времени на двоих.

– Спасибо "Нефтехимику" за такую достойную серию, хорошая у них команда, мы очень рады этой победе, – цитирует "Р-Спорт" Петрова. – По ходу серии мы преодолели самих себя, потому что "Нефтехимик" дома действительно пытался переломить серию. Надо отдать должное сопернику, им практически это удалось, но мы проявили характер и выстояли. Теперь есть время подлечиться, надеюсь, все лидеры выйдут во втором круге.

249 минут штрафного времени в третьем матче? Это судьи должны были не допускать такого, а "Нефтехимик" правильно все делал. Они гнули свою линию, хотели переломить серию. Просто они не могли подобрать ключи к нашим воротам. С их стороны было все ожидаемо, мы были готовы. По пятой игре хочу сказать спасибо нашим болельщикам, мы реально чувствовали, что дома играем. И как Андрею Назарову трибуны гудели, было хорошо слышно.