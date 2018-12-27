Защитник "Спартака" Педан перешел в рижское "Динамо"

Защитник "Спартака" Руслан Педан перешел в в рижское "Динамо"​, сообщает официальный "твиттер" московского клуба. Взамен красно-белые получат денежную компенсацию.

В текущем сезоне 24-летний российский хоккеист сыграл в семи матчах за "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ, где заработал показатель полезности "-3". Большую часть сезона Педан провел в составе "Химика" (ВХЛ).

Ранее защитник выступал за "Сочи" с 2016 по 2018 год и набрал 5(1+4) очков при 63 сыгранных матчей.

Сегодня, 27 декабря, завершается период дозаявок, по окончании которого клубы больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.

Все о КХЛ – здесь.