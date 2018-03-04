Защитник "Спартака" – о 0:6 от ЦСКА в дерби: "Половину голов придумали сами"

Хоккеист "Спартака" Александр Осипов после поражения от ЦСКА (0:6) в первом матче плей-офф Кубка Гагарина отметил, что красно-белые слабо провели встречу и не смогли выполнить установку главного тренера.

– Слабый матч, – отметил Осипов. – Не выполнили установку, поэтому такой результат. В конце психологически подломились. В течение короткого времени нам забили два гола. Сами виноваты в поражении.

– Команде не хватает кубкового опыта?

– Нет. Это же не седьмой матч финала Кубка Гагарина. Надо играть немного строже и проще, ведь одна ошибка может перечеркнуть все старания.

– Какие коррективы Епанчинцев пытался внести по ходу игры?

– Требовал выполнять установку, что не всегда получалось. После игры стало понятно, что половину пропущенных шайб мы придумали сами. Надо сделать выводы, забыть про этот счет и завтра сыграем с чистого листа. Неважно, проиграли 0:6 или 0:10. Плей-офф тем и хорош, что если уступишь в одной игре – ничего страшного. Главное не проиграть последнюю.

– Молодым это понять труднее?

– Не спрашивал у них. Все равно в голове сидит, что плей-офф – это не регулярка. Для меня это кульминация сезона, когда играешь от ножа и собранный – это вдвойне-втройне интереснее. Сегодня мы были слабее. (Евгений БЕЛОУСОВ)