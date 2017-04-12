Защитник СКА Зубарев забросил "Магнитке" с центра площадки

Защитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Цели достиг бросок от красной линии.
Для 30-летнего хоккеиста это первый гол с февраля 2015 года, когда он защищал цвета "Салавата Юлаева". Таким образом, защитник не забивал на протяжении 118 матчей в лиге.
Зубарев забросил свою первую шайбу в составе СКА. В текущем сезоне "регулярки" на его счету было 6 голевых передач в 43 встречах.
Космический гол в #ДеньКосмонавтики. #СКАММГ pic.twitter.com/jyJhzxjcXt– КХЛ (@khl) 12 апреля 2017 г.
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Хорош!
21:14