Защитник СКА Зубарев забросил "Магнитке" с центра площадки

Защитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Цели достиг бросок от красной линии.

Для 30-летнего хоккеиста это первый гол с февраля 2015 года, когда он защищал цвета "Салавата Юлаева". Таким образом, защитник не забивал на протяжении 118 матчей в лиге.

Зубарев забросил свою первую шайбу в составе СКА. В текущем сезоне "регулярки" на его счету было 6 голевых передач в 43 встречах.

Трансляция матча СКА - "Металлург"