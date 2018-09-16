Защитник "Сибири" Демидов пропустит три недели

Защитник "Сибири" Николай Демидов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (3:4), информирует пресс-служба клуба.

У хоккеиста - повреждение верхней части тела. Восстановление займет ориентировочно три недели.

В текущем сезоне Демидов провел 6 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две передачи.

1.😨 В матче с "Нефтехимиком" повреждение верхней части тела получил защитник Николай Демидов. Ориентировочный срок восстановления: три недели. pic.twitter.com/BFzFpXki0x – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 16 сентября 2018 г.

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