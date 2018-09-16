09:55 | Хоккей — КХЛ

Защитник "Сибири" Демидов пропустит три недели

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Защитник "Сибири"  Николай Демидов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (3:4), информирует пресс-служба клуба.

У хоккеиста - повреждение верхней части тела. Восстановление займет ориентировочно три недели.

В текущем сезоне Демидов провел 6 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две передачи.

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