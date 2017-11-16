16:37 | Хоккей — КХЛ

Защитник сборной Канады подписал контракт с "Торпедо"


Защитник сборной Канады Джефф Кинрейд стал игроком "Торпедо", информирует пресс-служба нижегородского клуба. 32-летний хоккеист в начале сезона выступал за "Куньлунь". Его составе пекинцев он провел 26 матчей, забросил 2 шайбы и сделал две передачи. Однако 28 октября его поместили в список отказов.

 

Кроме того, Кинрейд выступал за "Медвешчак", "Адмирал" и "Нефтехимик". Всего в КХЛ канадец провел 165 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 52 (15+37) очка.

 
 

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/14075-dzheffri-kindrey-novobranec-oborony-torpedo.html

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Материалы других СМИ
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