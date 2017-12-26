Защитник Неколенко подписал контракт с "Нефтехимиком"

"Нефтехимик" подписал двусторонний контракт с защитником Ильей Неколенко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца сезона. Он будет выступать под 88-м номером.

Неколенко в этом сезоне играл за "Югру", однако в середине декабря расторг контракт с клубом. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых отдал одну передачу при показателе полезности "-5".