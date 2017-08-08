Защитник "Магнитки" Ник Шаус хотел бы сыграть в составе сборной США на Играх-2018

Защитник магнитогорского "Металлурга" Ник Шаус признался, что не знает, каким образом будет формироваться состав сборной США на Олимпиаду 2018 года. Напомним, что на Играх в Пхенчхане по решению НХЛ не выступят игроки лиги.

– Понятия не имею, если честно, как менеджмент сборной США будет проводить отбор игроков. Конечно, я был бы счастлив сыграть за свою страну на Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Шауса. – И я понимаю, что, играя за "Магнитку" в КХЛ, буду на виду. Посмотрим, даже если меня не пригласят, я просто порадуюсь за всех ребят, которые попадут в состав, и пожелаю им успеха.

Соревнования в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.