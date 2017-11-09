Защитник "Магнитки" Хабаров перешел в "Амур"

"Амур" и магнитогорский "Металлург" произвели обмен, в результате которого в хабаровский клуб перешел защитник Ярослав Хабаров, сообщает пресс-служба "Амура". Магнитогорский клуб получит денежную компенсацию.

В текущем сезоне 28-летний Хабаров провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-1". Всего в лиге на его счету 54 (12+42) очка в 408 играх. Защитник является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе "Магнитки".