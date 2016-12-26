Защитник "Локомотива" признал, что его по делу удалили до конца матча с ЦСКА

Защитник "Локомотива" Михаил Пашнин заявил, что арбитры правильно удалили его до конца матча с ЦСКА в игре регулярного чемпионата. В первом периоде встречи Пашнин провел силовой прием против форварда армейцев Семена Кошелева, за что получил удаление до конца матча. Кошелев покинул площадку в сопровождении доктора, но вернулся на лед после первого перерыва.

– Думаю, удаление дали по делу, – приводит "Р-Спорт" слова Пашнина. – Я попал в тело, а игрок ЦСКА в момент касания опустил голову. Наверное, все дело в том, что я "перенастроился". На такие игры, как с ЦСКА, настрой всегда запредельный, и это сказалось в моменте с Кошелевым.

Трансляция матча ЦСКА – "Локомотив"