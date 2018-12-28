Защитник "Локомотива" Елесин посвятил свою шайбу маме

Защитник "Локомотива" Александр Елесин рассказал, кому посвятил свой гол, забитый в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:1).

– Настроение у нас позитивное, потому что мы победили. Матч был непростой, обе команды играли в классный хоккей, игра была до гола, – сказал Елесин. – Во втором перерыве Квартальнов потребовал от нас больше играть в своей манере и допускать меньше ошибок при входе в зону. Еще нам нужно было минимизировать количество контратак на свои ворота. Силовых приемов с обеих сторон было много. Кому посвящаю свою шайбу? Маме. (Владислав Уткин)