Защитник "Кузни" дисквалифицирован на 2 матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встреч регулярного чемпионата, состоявшихся 13 января 2017 года, информирует официальный сайт лиги.

1. "Металлург" (Магнитогорск) – "Спартак"

(Время – 22.07) На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Артема Железкова (№16) наказание по Правилу 529 а (Удар головой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.13.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

2. СКА – "Металлург" (Новокузнецк)

(Время – 42.42) На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Металлурга" Александра Титова (№43) наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.