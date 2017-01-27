10:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Защитник "Куньлуня" обвинил игрока "Слована" в расизме

Вчера. Пекин. "Куньлунь" - "Слован" - 2:0. Конфликт между Заком ЮЙЭНЕМ и игроками гостей. Фото ХК "Куньлунь"
Вчера. Пекин. "Куньлунь" - "Слован" - 2:0. Конфликт между Заком ЮЙЭНЕМ и игроками гостей. Фото ХК "Куньлунь"
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Защитник "Куньлуня" Юйэнь Зак возмущен поведением нападающего "Слована" Самуэля Петраша во время матча регулярного чемпионата КХЛ (2:0). Форвард допустил расистские высказывания в адрес 23-летнего китайца.

- Хоккей - суровая игра, - сказал Юйэнь. - Страсти в ней накаляются регулярно, и на площадке часто можно услышать крепкие слова. Но то, что сказал мне Петраш во время одной из заварушек в третьем периоде, выходит за грань.

Не могу поверить, что в современном мире можно услышать такое. Расизму не место в спорте, да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал. Но я знаю, что я слышал, и это меня взбесило.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Морозов95

таки что он сказал? много шума из ничего

11:10

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