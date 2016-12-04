Защитник "Куньлуня" дисквалифицирован на три матча, защитник "Северстали" - на два

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата "Куньлунь" – "Северсталь" (2:0), состоявшегося 3 декабря 2016 года, информирует официальный сайт лиги.

Время – 11.21. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Куньлуня" Туукку Мянтюля (№18) наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 26.07. Также решено оставить без изменений наложенное на защитника "Северстали" Антона Сизова (№36) наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры стал для Сизова повторным в нынешнем сезоне, согласно п. 4.2.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него также накладывается обязательная дисквалификация на один матч.