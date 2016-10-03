Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на четыре матча за толчок судьи

Защитник ЦСКА Григорий Панин наказан за толчок арбитра в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом", который состоялся 2 октября. Как сообщает официальный сайт лиги, спортивно-дисциплинарный комитет выписал игроку дисквалификацию на четыре матча.

Также на два матча дисквалифицирован защитник "Медвешчака" Блэйк Парлетт, чье нарушение правил в игре со СКА 2 октября было квалифицировано как "Атака в голову или шею". За аналогичное нарушение денежным штрафом наказан нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Бодров, сфоливший в игре с "Сибирью" 1 октября.