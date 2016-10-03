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Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на четыре матча

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Защитник ЦСКА Григорий Панин наказан за толчок арбитра в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом", который состоялся 2 октября. Как сообщает официальный сайт лиги, спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока дисквалификацией на четыре матча.

Также на два матча дисквалифицирован защитник "Медвешчака" Блэйк Парлетт, чье нарушение правил в игре со СКА 2 октября было квалифицировано как "Атака в голову или шею". За аналогичное нарушение только денежным штрафом наказан нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Бодров, сфоливший в игре с "Сибирью" 1 октября.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/10/03/321773.html

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