Зарипову вручили игровой свитер с номером 25

Сегодня директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов вручил нападающему Данису Зарипову клубный свитер с номером 25 перед началом пресс-конференции. Напомним, что с 36-летним хоккеистом был заключен контракт на два года.

Последние четыре сезона Зарипов провел в магнитогорском "Металлурге", с которым у него истек контракт. Форвард выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год. В составе "Ак Барса" и "Магнитки" он выиграл четыре Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах.