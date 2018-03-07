Зарипов вернулся в состав "Ак Барса" на третью игру с "Амуром"

Нападающий Данис Зарипов вернулся в состав "Ак Барса" на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина против "Амура". Напомним, что 36-летний хоккеист пропустил первые две встречи, которые казанцы выиграли (2-0 в серии).
Зарипов сыграет в звене с Алексеем Потаповым и Артемом Лукояновым. В регулярном чемпионате он отыграл в 13 встречах и набрал 10 (3+7) очков.
Состав на третий матч выглядит вот так. Скоро начнем! #айдазакубком pic.twitter.com/8runiX5Zxx– ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 марта 2018 г.
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