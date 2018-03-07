Зарипов вернулся в состав "Ак Барса" на третью игру с "Амуром"

Нападающий Данис Зарипов вернулся в состав "Ак Барса" на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина против "Амура". Напомним, что 36-летний хоккеист пропустил первые две встречи, которые казанцы выиграли (2-0 в серии).

Зарипов сыграет в звене с Алексеем Потаповым и Артемом Лукояновым. В регулярном чемпионате он отыграл в 13 встречах и набрал 10 (3+7) очков.