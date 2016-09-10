19:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зарипов третьим набрал 500 очков в КХЛ

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Отметившись передачей в матче против "Йокерита", нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов набрал 500-е очко в КХЛ. Ранее этой отметки достигали только партнер Зарипова по "Металлургу" Сергей Мозякин, догнавший сегодня по голам в отечественных чемпионатах Бориса Михайлова, и Александр Радулов. В регулярном чемпионате Зарипов, выступавший до "Металлурга" за "Ак Барс", набрал 408 (183+225) очков, а в плей-офф отметился 92 (40+52) баллами за результативность. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ

Игрок

 

Регулярный чемпионат

 

 

Плей-офф

 

 

Всего

 

 

 

 

Г

П

О

Г

П

О

Г

П

О

Сергей МОЗЯКИН

Атлант, Металлург Мг

240

281

521

51

67

118

291

348

639

Александр РАДУЛОВ

Салават Юлаев, ЦСКА

169

323

492

24

66

90

193

389

582

Данис ЗАРИПОВ

Ак Барс, Металлург Мг

183

225

408

40

52

92

223

282

500

Вадим ШИПАЧЕВ

Северсталь, СКА

113

231

344

18

32

50

131

263

394

Патрик ТОРЕСЕН

Салават Юлаев, СКА

117

165

282

27

56

83

144

221

365

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс, ЦСКА

125

162

287

28

33

61

153

195

348

Брэндон БОЧЕНСКИ

Барыс

139

183

322

6

16

22

145

199

344

Кевин ДАЛЛМЭН

Барыс, СКА

115

198

313

7

23

30

122

221

343

Александр ПЕРЕЖОГИН

Салават Юлаев, Авангард

147

141

288

27

18

45

174

159

333

Игорь ГРИГОРЕНКО

Салават Юлаев, ЦСКА

128

120

248

34

24

58

162

144

306

 

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