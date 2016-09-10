Зарипов третьим набрал 500 очков в КХЛ

Отметившись передачей в матче против "Йокерита", нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов набрал 500-е очко в КХЛ. Ранее этой отметки достигали только партнер Зарипова по "Металлургу" Сергей Мозякин, догнавший сегодня по голам в отечественных чемпионатах Бориса Михайлова, и Александр Радулов. В регулярном чемпионате Зарипов, выступавший до "Металлурга" за "Ак Барс", набрал 408 (183+225) очков, а в плей-офф отметился 92 (40+52) баллами за результативность. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры в истории КХЛ
|
Игрок
|
|
Регулярный чемпионат
|
|
|
Плей-офф
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
Г
|
П
|
О
|
Г
|
П
|
О
|
Г
|
П
|
О
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Атлант, Металлург Мг
|
240
|
281
|
521
|
51
|
67
|
118
|
291
|
348
|
639
|
Александр РАДУЛОВ
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
169
|
323
|
492
|
24
|
66
|
90
|
193
|
389
|
582
|
Данис ЗАРИПОВ
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
183
|
225
|
408
|
40
|
52
|
92
|
223
|
282
|
500
|
Вадим ШИПАЧЕВ
|
Северсталь, СКА
|
113
|
231
|
344
|
18
|
32
|
50
|
131
|
263
|
394
|
Патрик ТОРЕСЕН
|
Салават Юлаев, СКА
|
117
|
165
|
282
|
27
|
56
|
83
|
144
|
221
|
365
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Ак Барс, ЦСКА
|
125
|
162
|
287
|
28
|
33
|
61
|
153
|
195
|
348
|
Брэндон БОЧЕНСКИ
|
Барыс
|
139
|
183
|
322
|
6
|
16
|
22
|
145
|
199
|
344
|
Кевин ДАЛЛМЭН
|
Барыс, СКА
|
115
|
198
|
313
|
7
|
23
|
30
|
122
|
221
|
343
|
Александр ПЕРЕЖОГИН
|
Салават Юлаев, Авангард
|
147
|
141
|
288
|
27
|
18
|
45
|
174
|
159
|
333
|
Игорь ГРИГОРЕНКО
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
128
|
120
|
248
|
34
|
24
|
58
|
162
|
144
|
306