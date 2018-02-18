Зарипов, Свитов, Бурмистров, Гарипов и Лукоянов сыграют с детьми-инвалидами

Игроки ночной хоккейной лиги и хоккеисты "Ак Барса" сегодня проведут благотворительный матч с участием детей-инвалидов с нарушениями двигательной функции, информирует "Бизнес Online".

У каждого ребенка, в силу инвалидности вынужденного передвигаться на специальной коляске, будет надежный штурман: игроки дивизионов "40+" и "18+" татарстанского чемпионата ночной лиги и хоккеисты "Ак Барса". Участие в матче подтвердили Александр Свитов, Данис Зарипов, Эмиль Гарипов, Александр Бурмистров, Василий Токранов и Артем Лукоянов.

Ребенок и спортсмен станут единой игровой единицей. Две команды по 10 дуэтов сыграют матч – два периода по 15 минут. После игры организаторы устроят для детей автограф-сессию с хоккеистами и небольшой фуршет.