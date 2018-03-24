Зарипов получил сотрясение мозга в матче с "Магниткой"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов получил сотрясение мозга в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" (3:1). Форвард попал под силовой прием от Сергея Терещенко, ударился головой о лед и больше на площадку не выходил.

- Было обследование, у Зарипова небольшое сотрясение мозга, - цитирует ТАСС генменеджера "Ак Барса" Рафика Якубова. - Ему рекомендовали покой дня три-четыре. Ничего серьезного нет, он будет готовиться к следующей серии. Очень сильно надеемся, что он восстановится к первому матчу финала конференции, потому что ничего серьезного нет.

Не видел, был ли удар в голову или нет. Когда смотрели эпизод после игры, показалось, что основной удар был когда Зарипов падал.

Терещенко после матча заявил, что у него не было злого умысла. "Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал "Востока".

Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед //

Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба //

Зарипов - о травме: "Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение" //

Сергей Терещенко – о силовом приеме на Зарипове: "Никакого злого умысла не было"