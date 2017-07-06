Зарипов подпишет двухлетний контракт с "Ак Барсом"

Нападающий Данис Зарипов подпишет с "Ак Барсом" контракт на два года, сообщает "Р-Спорт". 36-летний хоккеист выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в магнитогорском "Металлурге".

В этом году его контракт с "Магниткой" истек, и он покинул команду. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.